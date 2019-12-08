РИАМО - 8 дек. В селе Ромашково Одинцовского городского округа загорелось строение, площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 07:10 поступила информация о пожаре в строении по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, улица Советская, дом 14А.

«Строение разной этажности, <…> деревянно-рубленное, размеры в плане 40 на 40 метров, электрофицировано. В 07:58 площадь пожара - 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлекли 17 единиц техники, 55 человек, в том числе от МЧС: девять единиц техники, 31 человек.