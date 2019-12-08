РИАМО - 8 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачный день, воздух может прогреться до 3 градусов тепла, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воскресный день окажется для столицы и области облачным. Влияние атмосферного фронта ознаменуется местами небольшими осадками. Максимальная температура воздуха составит в Москве 1-3 градуса, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами его порывы могут достигать 12-14 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Синоптики отмечают, что пониженное атмосферное давление на фоне повышенной влажности воздуха вызывает дефицита кислорода в приземном воздухе. Это может стать причиной усиления метеопатических реакций и вызвать у людей с ослабленным иммунитетом чувство нехватки воздуха.