РИАМО - 7 дек. Тарифы на вывоз мусора в Подмосковье повышать не планируют, также в регионе продолжают закрывать старые полигоны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы повышать тарифы (на вывоз мусора - ред.) не будем. Ввели большие льготы. 70 лет 50%, 80 – ноль», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что в регионе активно внедряется раздельный сбор мусора, работа региональных операторов находится под контролем властей. Кроме того, в Подмосковье продолжают закрывать старые полигоны.

«Ядрово» мы должны закрыть в Волоколамске, в Люберцах, в Серпухове «Лесная», наша задача до конца следующего года эти свалки закрыть», - заключил Воробьев.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

В регионе также успешно ведут строительство современных комплексов по переработке отходов.

Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы>>