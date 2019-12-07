РИАМО - 7 дек. В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», показывающий туристический потенциал региона, в проекте принимает участие один из самых известных горнолыжных курортов области – «Сорочаны», в субботу его склоны посетил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает корреспондент РИАМО.

«Я давно знаю «Сорочаны», давно здесь катаюсь - лет 13-15. Хотя в Дмитровском округе есть и другие хорошие горки - клуб Леонида Тягачева, Яхрома. Но мне больше всего нравится здесь», - сказал Нарышкин.

Он добавил, что Дмитровский округ подойдет как профессионалам лыжного спорта, как и тем, кто только начинает этот спорт осваивать.

«Ехать нужно в Дмитровский округ. Без сомнения. Сюда, в «Сорочаны». Так поступают многие москвичи и жители Московской области», - добавил Нарышкин.

Спортивный курорт «Сорочаны» расположен в экологически чистой зоне Клинско-Дмитровской гряды Дмитровского округа. Он является самым современным спортивным курортом Московской области. На территории «Сорочан» расположена гора высотой 225 метров, 10 трасс с перепадом высот до 90 метров и шириной до 70 метров, протяженностью до 1 тысячи метров.

На склонах горы установлены подъемники, имеющие двухместные и четырехместные кресельные канатные дороги, а также два беби-лифта для сноутюбинга и детский учебный склон.

На «Сорочанах» создана уникальная система искусственного оснежения горы, которая позволяет продлить сезон до середины апреля, поддерживать работоспособность трасс при недостаточном снежном покрове и температурных колебаниях, а также восстанавливать снежный покров в случае оттепелей.

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