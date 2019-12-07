РИАМО – 7 дек. Немецкий гастроэнтеролог, профессор Томас Фрилинг назвал продукты, разрушающие кишечник, сообщает РИА Новости.

Врач рассказал немецкому изданию Focus.de, что из-за неправильного питания могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, а также рак ободочной и прямой кишки, цирроз печени.

«В первую очередь нужно избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада», — говорится в сообщении.

Также нужно есть меньше колбасных, копченых изделий, солонины. Хотя употребление этих продуктов раз в неделю сильного вреда не нанесет.

Из рациона следует исключить маргарин и майонез. А среди продуктов, защищающих кишечную оболочку, – бананы, фруктовое пюре, вареный картофель, рыба, квашеная капуста.