РИАМО - 7 дек. В столице с 11 по 15 декабря пройдет семейный фестиваль «Вселенная книг», для гостей проведут лекции, концерты и встречи с писателями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль «Вселенная книг» пройдет с 11 по 15 декабря в московских библиотеках №71, 78, 91, 99, 102 и 103, а также во Всероссийском музее декоративного искусства. Праздник объединит литературу и театр, музыку и книжную иллюстрацию», — говорится в сообщении.



С 11 по 13 декабря в шести детских библиотеках гости смогут познакомиться с классическими и современными детскими книгами, поучаствовать в марафоне новогоднего рассказа или сделать фотографии в праздничных фотозонах.



Гостей приглашают 14–15 декабря во Всероссийский музей декоративного искусства. Там можно будет почитать и послушать любимые книги, посетить творческие мастерские, познакомиться с книжными новинкам, встретиться с писателями.



«Журналист и телеведущая Фекла Толстая прочитает вслух любимые книги из своего детства. Ася Дунаевская, куратор просветительского проекта «Детский Пионер», расскажет, кому нужны подкасты про книги, кто их делает и зачем. Трио Canario Band исполнит праздничные песни для малышей. Команда проекта «Играем книгу» покажет спектакль «Человеткин» по сказке Джулии Дональдсон», - отмечается в сообщении.



Вход на мероприятия фестиваля свободный.