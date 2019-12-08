РИАМО - 8 дек. На ГУМ-катке на Красной площади в воскресенье состоится матч проекта The Last Game («Последняя игра»), автором которого выступил хоккеист Вячеслав Фетисов, данный проект рассказывает о проблемах изменения климата.

Средняя температура во всем мире повышается с угрожающей скоростью. С целью привлечь внимание к проблеме Фетисов, который также является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, организует по всему миру хоккейные матчи.

«Для меня эта игра на ГУМ-катке на Красной площади – очень эмоциональное событие. Это сердце моей страны. Это мой родной город. Я вырос и стал хоккеистом на московских прудах, катаясь с ноября по апрель. Из-за изменений климата теперь это невозможно. На катках приходится устанавливать искусственное охлаждение. Я хотел бы посвятить эту игру моему другу и вдохновителю Владимиру Константинову: он, так же, как и «Все звезды Москвы», являет собой пример мужества, таланта и боевого духа – всего того, что поможет нам спасти нашу любимую планету», - сказал Фетисов.

Игра состоится на ГУМ-катке в воскресенье в 12:00. Это будет самое захватывающее мероприятие проекта — матч по следж-хоккею между командой «Все звезды Последней игры» Вячеслава Фетисова и молодежной сборной «Все звезды Москвы» хоккеистов с инвалидностью.

Таким образом «Последний матч» на Красной площади привлечет внимание как к проблеме изменения климата, так и к вопросам инвалидности.

«Слава (Фетисов – ред.) никогда еще не играл в хоккей на санях. Я ставлю на московскую молодежную сборную. Это потрясающие ребята, и я уверена, что этот матч поможет людям увидеть и оценить тот потенциал и удивительные таланты, которые более чем 13 миллионов россиян с инвалидностью могут вложить в развитие общества и в борьбу за спасение нашей планеты», - говорит исполнительный директор РООИ «Перспектива» Денис Роза.

РООИ «Перспектива» — одна из ведущих российских организаций, занимающаяся проблемами инвалидности.

Провести хоккейный матч в сердце Москвы помогла группа компаний Bosco di Ciliegi, которая на безвозмездной основе предоставила ГУМ-каток.

3 декабря отмечался День осведомленности об инвалидности. Вся первая неделя декабря посвящена привлечению внимания к тем сложностям, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. «Последний матч» одним из главных мероприятий недели.

Ранее «Последние матчи» Фетисов организовал и провел в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, США (в партнерстве с командой НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс») и Сингапуре. А в начале следующего года мероприятия проведут в Индии, Монако и Германии.