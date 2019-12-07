РИАМО - 7 дек. С 9 по 13 декабря участники проекта «Московское долголетие» смогут посмотреть праздничные концерты, посетить урок истории танцев, освоить технику декупажа, а также отметить Международный день чая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В честь Дня героев Отечества 9 декабря в районе Дмитровский (Дмитровское шоссе, дом 141/1) состоится концерт «Ушла война, осталась память». С патриотической программой выступит сводный хор участников проекта «Московское долголетие». Начало в 13:30», — говорится в сообщении.

Открытый урок по декорированию предметов в технике декупажа пройдет в районе Нагорный (Фруктовая улица, дом 5, корпус 3) 10 декабря. Начало в 12:30.

Литературно-музыкальный фестиваль, посвященный Году театра в России, начнется 11 декабря в 12:00 в центре социального обслуживания района Вешняки (Реутовская улица, дом 6а). В этот же день в 14:00 в районе Люблино состоится конкурс талантов. Он начнется в 14:00 по адресу: Тихая улица, дом 23, строение 1.

Горожан приглашают на урок об истории танго и выдающихся хореографах. Он пройдет 12 декабря в Кузьминках по адресу: Зеленодольская улица, дом 36, корпус 1. Начало в 12:00.

В этот же день в районе Текстильщики по адресу: 7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4, пройдет концерт в честь Дня героев Отечества. Начало в 14:00.

Международный день чая отметят 13 декабря в Капотне по адресу: 1-й квартал Капотни, дом 14. Перед гостями выступят творческие коллективы, также в программе — лекция об истории чаепития на Руси и дегустация. Начало в 13:30.