РИАМО - 8 дек. Новый график движения поездов начнет действовать с воскресенья на Московской железной дороге, в нем будут учтены возросшие объемы движения пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В этом году было реализовано много крупных транспортных проектов, включая запуск движения поездов в рамках первого этапа по МЦД-1 и МЦД-2, а также сокращен межинтервальный режим на МЦК.

«В первую очередь интенсивность выросла на направлениях диаметральных маршрутов – Белорусском и Савеловском, Курском и Рижском, а также на МЦК в связи со снижением интервала между «Ласточками» в часы пик до четырех минут. Для этого была проведена масштабная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры и изменена технология перевозок», - говорится в сообщении.

Объем движения поездов в будни увеличился на 20%, а в выходные – на 24% в пригородном и пригородно-городском сообщении, в том числе увеличено количество поездов, курсирующих с 7:00 до 9:00 утра и вечером с 17:00 до 19:00.

Дополнительные поезда запустили на Горьковском направлении МЖД благодаря запуску движения по четвертому главному пути протяженностью 19 километров на участке Карачарово – Железнодорожная. Также количество электропоездов было увеличено на Павелецком и Киевском направлениях.

Для удобства посадки и высадки пассажиров на некоторых остановочных пунктах увеличивается время стоянки пригородных поездов с воскресенья.

Новый график движения для пригородных поездов Курского направления предусматривает дополнительное время для остановки на станции Остафьево, открытие которой запланировано до конца этого года.

Объем движения поездов дальнего следования сохранится на уровне графика 2018-2019 года.