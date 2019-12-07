РИАМО - 7 дек. На 27 машинах дорожного патруля Центра организации дорожного движения столицы разместили информационные табло, они, в частности, предупреждают автомобилистов о необходимости перестраиваться, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«На 27 автомобилях дорожного патруля установлены информационные табло – они делают автомобили заметней на дороге», — говорится в сообщении.

Эти табло также предупреждают водителей, что впереди по ходу движения произошла авария и что необходимо заранее перестроиться.