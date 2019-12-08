РИАМО - 8 дек. Два дополнительных поезда «Ласточка» на участке Москва – Конаково будут курсировать с воскресенья по выходным, сообщается на сайте Московско-Тверской ППК.

«Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала в Конаково в 9:45, а в обратном направлении – в 12:50. По пути из Москвы «Ласточка» остановится на станциях Крюково (Зеленоград), Поварово-1, Подсолнечная (Солнечногорск), Клин, Решетниково и Конаковский Мох», – говорится в сообщении.

Обратный поезд проследует Конаковский Мох без остановки, но остановится на станциях Сходня и Химки, добавляется в материале.

Раньше по выходным пассажиры могли уехать из Москвы в Конаково на «Ласточках» в 14:30 и 18:30, а утром – только на обычной электричке. В новом расписании добавят утреннюю «Ласточку», чтобы пассажиры могли отправиться туда в любое время дня.

«Ласточки» между Конаково и Москвой начали ходить в декабре 2017 года. Пассажиры на этом маршруте проводят в пути от 30 минут до часа меньше, чем на обычной электричке.