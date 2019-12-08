РИАМО - 8 дек. Областной конкурс «Союз талантов Подмосковья» состоится в воскресенье, он будет носить название «Песни, опаленные войной», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В состав жюри нового сезона проекта приглашены ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлевского балета, звезды популярных вокальных и танцевальных шоу», - говорится в сообщении.

Звездное жюри проведет бесплатные мастер-классы по вокалу и хореографии с выдачей сертификатов от АНО ЦДПО «Союз талантов».

Конкурс будет посвящен Великой Победе.

Всем участникам проекта на торжественной церемонии награждения будут вручены денежные сертификаты для поездки на финал международного проекта в город Сочи с 1 по 4 мая 2020 года.