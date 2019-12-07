РИАМО - 7 дек. В субботу в столичном Музее Победы более 450 призывников, в том числе из Московской области, приняли военную присягу, они стали солдатами Семеновского полка, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Перед началом церемонии участникам показали светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе».

«Вам выпала честь служить в прославленном подразделении. Вы будете нести охрану важных военных объектов, в том числе и министерства обороны», — обратился к солдатам командир полка, полковник Сергей Потапов.

Новобранцы по очереди зачитали клятву на верность Отечеству. После этого солдаты исполнили гимн России.

В 2013 году указом президента Российской Федерации в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование «Семеновский». 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручено Боевое знамя нового образца.

В этом году отдельный стрелковый Семеновский полк отметил вековой юбилей.