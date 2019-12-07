РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали центру защиты материнства лекарства и витамины для беременных, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Георгиевское сестричество милосердия Подольска сотрудничает с центром защиты материнства «Ева» горокруга с самого начала его создания. За время своего существования психологи и сотрудники ЦЗМ помогли появиться на свет более чем 150 детям, отговорив их мам делать аборт, и поддерживая их после рождения малышей. Сейчас на попечении в центре 4 будущие мамочки. От сестричества были закуплены и переданы центру лекарства и витамины», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что лекарств хватит лишь на месяц. Горожане, желающие помочь центру, могут передать необходимые лекарства волонтерам Георгиевского сестричества.