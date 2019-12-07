РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл «Адмиралу» в матче на выезде во Владивостоке со счетом 1:3, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Адмирал» и «Витязь» проходил 6 декабря во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Лишь за минуту и пять секунд до сирены «Витязям» удается забросить шайбу и навязать интригу. Алексей Макеев с пятачка забивает после паса Семина из-за ворот. Последний штурм с заменой Игоря Сапрыкина шестым полевым игроком, осечка Аалтонена, и Маркус Юнг забивает в пустые ворота. Итоги матча 1:3 в пользу хозяев», - говорится в сообщении.

В этот день матч посмотрели около 4 тысяч зрителей. Главными судьями были Евгений Ромасько и Максим Сидоренко.