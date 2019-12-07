РИАМО – 7 дек. Басманный суд Москвы арестовал трех человек, их обвиняют в покушении на главу центра «Э» Ингушетии, пишет ТАСС.

Глава центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит в столице 2 ноября.

«Задержанные выходцы из Ингушетии обвиняются не в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, им вменяется в вину покушение на него, произошедшее ранее», — рассказал изданию источник.

Под стражу до 6 февраля 2020 года взяли Хасана Полонкоева - предполагаемого главаря группировки, его брата Аслана Полонкоева и Иссу Накастхоева. Последнему пока не предъявили обвинение. Заседание прошло в закрытом режиме из-за угрозы безопасности участников процесса и фигурантов дела.

Постановление суда пока не вступило в силу, адвокат Мурад Мусаев заявил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Хасану и Аслану Полонкоевым предъявлены обвинения по статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Задержан также 25-летний сын Хасана Полонкоева Закре, и еще два человека - Али Картоев и Алихан Белхароев. Всего шесть человек, и всех их следствие считает причастными к покушению, произошедшему ранее на ингушской территории, подчеркнул источник издания.

Задержание членов группировки, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии в Москве. ВИДЕО>>