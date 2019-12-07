РИАМО - 7 дек. В столице 11 декабря состоится форум «Мой бизнес в Москве», ожидается около 11 тысяч участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участникам расскажут, какие есть меры господдержки бизнеса, с ними поделятся опытом ведения дел в разных отраслях экономики. Мероприятие пройдет на ледовой площадке стадиона «Динамо».

«Форум «Мой бизнес в Москве» соберет более 11 тысяч участников, которые не только получат максимум информации о мерах государственной поддержки бизнеса, доступных москвичам, но и узнают об инструментах и технологиях достижения успеха в предпринимательстве», — пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

На форуме выступят бизнесмены из России и их других стран, предприниматели, представляющие разные отрасли, эксперты по созданию бизнеса, представителей органов исполнительной власти, в том числе министр экономического развития РФ Максим Орешкин и многие другие.

Участие в мероприятии бесплатное, нужна регистрация на официальном сайте.