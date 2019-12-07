РИАМО – 7 дек. ГУ МЧС России по Москве предоставило рекомендации, как украсить новогоднюю елку, чтобы не допустить ее возгорания, сообщает в субботу ТАСС.

«Нельзя украшать елки легковоспламеняющимися игрушками, бумагой, ватой и свечами», — говорится в сообщении.

Елку нельзя ставить возле отопительных приборов, а детям нельзя разрешать самим включать электрические гирлянды. При этом можно использовать исключительно сертифицированные гирлянды. Их нужно обязательно выключать из сети, если дома никого нет.

МЧС также напомнило, что пиротехнику можно приобретать только в специализированных магазинах. У такой продукции должны быть сертификат соответствия с указанием класса опасности и инструкция на русском языке. Жителям столицы также напомнили, что пиротехнику нельзя давать детям, а салюты можно запускать в местах, максимально отдаленных от жилых домов, строений, деревьев и линий передачи.

В последние годы число пострадавших из-за использования пиротехники сокращается.

Живая vs искусственная: какую елку выбрать>>