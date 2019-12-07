РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Автомобиль Mercedes столкнулся с KIA на Объездной дороге в подмосковном Подольске в субботу днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Авария на Объездной дороге у автозаправки «Нефтьмагистраль» произошла около 15:00. Столкнулись автомобили Mercedes и KIA. У последней машины (KIA) был сильно помят багажник. Сами водители сидели в своих машинах», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном промежутке автодороги движение не затруднено.