РИАМО - 7 дек. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников после смертельного ДТП у станции МЦК «Окружная» предложил ввести в УК РФ новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости.

Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Локомотивном проезде, они погибли, пассажир машины пострадал. За 2019 год за нарушение ПДД этот водитель привлекался к ответственности 12 раз.

«Не могу пройти мимо этой ситуации не только чисто по-человечески, но и как председатель столичного парламента. В Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Можно получить до 15 лет тюрьмы», — написал Шапошников в Facebook.

Он пояснил, что у Мосгордумы есть законодательные инициативы по ужесточению ответственности за вождение без прав и превышение скорости. По мнению Шапошникова, необходимо изменить законодательство в этой сфере.

«В УК РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости. То же самое - за неоднократное вождение без прав!» — подчеркнул председатель Мосгордумы.

Он считает, что действующее законодательство не позволяет в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность повторных нарушений. Шапошников напомнил, что в 2013-2018 годах в РФ произошли 31234 ДТП с участием автомобилистов, у которых не было водительских прав. В результате этих аварий погибли 4102 человека, пострадали 35186 человек.

Шапошников отметил, что важно вернуться к обсуждению установки и использования алкозамков. По его мнению, необходимо устанавливать такие алкозамки на такси и каршеринге.