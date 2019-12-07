РИАМО - 7 дек. Балочный мост через канал имени Москвы повысил транспортную доступность нескольких районов столицы и должен сделать комфортнее жизнь 1,3 миллиона жителей этих районов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Открытие балочного моста позволило значительно повысить транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево, Хорошево-Мневники, Крылатское, Щукино, Сокол, Аэропорт, Коптево, Тимирязевский, Марфино, Отрадное с суммарным населением более 1,3 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Сооружение балочного моста было частью проекта строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Мост длиной 1,4 километра с шестью полосами движения в обоих направлениях открыли на год раньше контрактного срока.

Открытие движения по новому балочному мосту через шлюз №9 канала имени Москвы снизил время проезда в час пик с запада на север столицы до 30 минут.