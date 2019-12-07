РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В поселке Красково Люберец в сквере появилась зона буккроссинга, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково».

«В Сквере Победы в рамках библиотечного проекта «Буккроссинг» установлены ящики, которые наполнены книгами. Можно просто подойти и взять любую понравившуюся книгу и почитать, пока ребенок играет на детской площадке. Можно взять ее домой и прочитав, вернуть обратно на полку, а можно даже и не возвращать, а оставить ее себе - никто не потребует ее возврата», - говорится в сообщении.

Это новая форма библиотечной работы: совершенно бесплатно книги для всех.