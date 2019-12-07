РИАМО – 7 дек. Московский метрополитен рассказал о назначении камер видеонаблюдения, установленных во всех туалетных комплексах метро, сообщает РИА Новости.

Ранее пассажиры рассказали в соцсетях о том, что на станции метро «Цветной бульвар» в туалете есть камера видеонаблюдения.

«Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того, как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, что в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — сказал сотрудник пресс-службы метрополитена.

Он добавил, что если в кабинке увидят забытые или оставленные вещи, то об этом сообщат на станцию. При этом на «Цветном бульваре» камера пока не подключена. А когда ее подключат, она будет выезжать только после того, как посетитель покинул кабину, чтобы удостовериться, что в туалете ничего не оставлено.

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