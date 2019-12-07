РИАМО - 7 дек. Европейские и российские блюда приготовят на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице, будут представлены блюда чешской, греческой, французской и московской кухни, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На Манежной площади и переходе к площади Революции в дни фестиваля развернется большая европейская ярмарка. Угощения подберут под стать! В зоне «Нюрнберг-Копенгаген» (шале номер 30) на открытом огне приготовят разнообразные сосиски и колбаски, традиционные для разных регионов Германии и Австрии», — говорится в сообщении.

Гости фестиваля также смогут отведать блины с разнообразной начинкой, московские пироги. На площадках будут готовить и чешские трдельники, раклет, солянку, тирольские ливерные купаты.

На фестивале также приготовят кролика на вертеле, свинину с можжевельником и розмарином, енисейскую стерлядь, греческий новогодний пирог и другие блюда.

Из сладкого гостям фестиваля предложат печеные пирожки с яблоками (кокроки), мандариновый пирог, миндаль в сахарной глазури с корицей, калачи. Из напитков на фестивале будет представлен чай с алтайской облепихой, клюквой, имбирем и лимоном.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» откроется в Москве 13 декабря и продлится по 12 января. Площадки фестиваля будут работать в центре города, в других округах столицы и в парках.