РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Действие измененной схемы пешеходного движения в районе улицы 43-й Армии в подмосковном Подольске продлили до 14 декабря, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Генеральный подрядчик строительства участка автодороги по улице 43-й Армии АО «Монолитное строительное управление-1» сообщает, что в связи с возникшими проблемами переключения высоковольтных кабелей АО МОЭСК, выносимых из-под дорожного полотна в месте примыкания нового дорожного полотна к улице Ленинградской, измененная схема пешеходного движения в районе перекрестка улиц 43-й Армии - Ленинградская - Академика Доллежаля будет действовать до 14 декабря», - говорится в сообщении.

Пешеходам, которые проходят по нечетной стороне улицы Академика Доллежаля, для прохода на улицу Ленинградскую необходимо перейти через дорогу и пользоваться пешеходными тротуарами по четной стороне улиц Академика Доллежаля и Ленинградская.