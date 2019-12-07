РИАМО - 7 дек. На «ВТБ Арене» в субботу будет проходить «Песня года - 2019», работу станций метро у стадиона могут ограничить на вход или выход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Концерт начнется в 18:00. Удобнее добираться до стадиона через станции метро «Динамо» и «Петровский парк».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

После окончания мероприятия в метро ожидаются большие очереди, билеты на обратную поездку лучше приобретать заранее либо оплачивать банковской или транспортной картой.