РИАМО – 7 дек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал информацию о некачественных товарах, которые привозят в Россию с Запада, он заявил, что россиян считают «людьми второго сорта», сообщает kp.ru.

Ранее в ФАС России рассказали, что поставляемые в Россию товары производителей стиральных порошков Ariel и Persil сильно отличаются от продукции для европейцев. Например, рекомендованная дозировка порошков в России в 1,5-2 раза выше, чем указанная на таких же порошках, но поставляемых в Европу.

«ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — написал Жириновский на своей странице в Twitter.

Он призвал остановить ввоз плохой продукции и заявил, что компании должны поставлять высококачественные товары, а если не хотят – «обойдемся».