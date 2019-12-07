РИАМО - 7 дек. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы разослал СМС пассажирам общественного транспорта с напоминанием о том, что проезд по Московским центральным диаметрам станет платным с 9 декабря.

«С 9 декабря вводится платный проезд на МЦД. Обязательно валидируйте билет на вход и выход для бесплатной пересадки на метро и МЦК», — говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. На диаметрах действуют тарифные зоны «Центральная» (в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево – Волоколамская), «Пригород» (от начальных и конечных станций МЦД), «Дальняя» (за границами МЦД). В первой зоне проезд стоит 38 рублей, во второй – 45 рублей, в третьей зоне стоимость складывается из цены за билет на электричку до границ МЦД + 45 рублей.

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