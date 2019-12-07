РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Климовской центральной городской больнице 9 декабря планируют проинспектировать ход проведения ремонта, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович на днях уже проверил выполнение работ в Климовской центральной городской больнице совместно с замглавы администрации округа Евгением Соловьевым и главврачом медучреждения.

«На сегодняшний день здесь сделана половина отделочных работ, установлены двери и потолок. Однако ряд строительных работ сильно отстает от графика. 9 декабря планируем провести контрольный выезд на проверку в данное учреждение, так как подрядная организация заверяет, что к нашему приезду нам подготовят и предоставят новую технологическую карту», - написал Максимович в «ВКонтакте».

Он отметил, что в рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» инспектирование капитального ремонта объектов здравоохранения на территории Подольска проводится регулярно. Капитальный ремонт в данном медицинском учреждении находится на личном контроле главы округа Николая Пестова.