РИАМО - 7 дек. В Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, предупреждение теперь действует по 9 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Подмосковье и Москве до 12:00 9 декабря. Кроме того, в регионе объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра — до 4 часов 8 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Калужской и Смоленской областей.

В Московском регионе 9 декабря будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололедица. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 2-4 градуса.

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