РИАМО - 7 дек. Бывшему первому замглавы Щелкова предъявили обвинение в мошенничестве, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В сентябре 2017 года обвиняемая, занимавшая должность заместителя руководителя администрации Щелковского муниципального района, используя свое должностное положение, похитила деньги МКУ «Хозяйственно-транспортное управление» муниципалитета. Сумма — более 2,3 миллиона рублей. Тем самым она причинила ущерб Щелковскому муниципальному району на эту сумму.

Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для закрепления доказательств, проверяют обвиняемую на причастность к другим должностным и коррупционным преступлениям.