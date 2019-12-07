РИАМО - 7 дек. Грузовой поезд сбил женщину на северо-востоке Москвы, пострадавшая доставлена в одну из больниц города, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На станции Москва-4 Ярославского направления железной дороги в районе улицы 1-й Мытищинский грузовым поездом травмирована женщина 66 лет. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение города. Предположительно, пострадавшая переходила пути в неустановленном месте» - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.