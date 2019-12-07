РИАМО - 7 дек. С начала 2019 года водитель, сбивший утром в субботу в Локомотивном проезде трех человек, 12 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«За 2019 год за нарушение ПДД данный водитель привлекался 12 раз: 10 раз — за превышение установленной скорости движения и два раза — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», - говорится в сообщении.

Авария случилась у станции МЦК «Окружная». Три человека, попавшие под колеса, погибли, пассажир иномарки пострадал. Сам водитель был пьян.

Автомобиль сбил трех пешеходов на севере Москвы. ВИДЕО>>