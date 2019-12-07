РИАМО - 7 дек. В рамках открытия ежегодного проекта «Зима в Подмосковье» в Дмитровском городском округе прошел массовый лыжный спуск на территории Горнолыжного клуба Леонида Тягачева, передает корреспондент РИАМО.

Массовый спуск возглавил почетный президент Олимпийского комитета России, легенда горнолыжного спорта Леонид Тягачев.

«На сегодняшний день Дмитровский округ имеет пять горнолыжных центров. Он привлекает очень много туристов, молодежи. <…> Дмитровский округ занял второе место после Красной Поляны по туристам, любителям горных лыж. Это хороший показатель. Но нужно стремиться дальше, чтобы люди имели возможность учить своих детей, создавать условия для инвалидов», - сказал Тягачев.

По данным администрации Горнолыжного клуба Леонида Тягачева, в спуске приняли участие около 200 человек. Самому младшему из участников - 7 лет, а самому старшему - 73 года.

В субботу в Дмитровском округе официально стартовал региональный проект «Зима в Подмосковье», который продлится по 29 февраля. Туристическую программу Подмосковья открывает семейный спортивный праздник «Спорт! Снег! Смех!».

Подробнее о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте можно найти всю информацию о самых интересных местах в городах-участниках «Зимы в Подмосковье».

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