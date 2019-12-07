РИАМО - 7 дек. В Дмитровском округе Подмосковья официально стартовал региональный проект «Зима в Подмосковье», гостей праздника ждут различные развлечения, соревнования и мастер-классы, завершится праздник обширной музыкальной программой, передает корреспондент РИАМО.

Проект «Зима в Подмосковье» продлится по 29 февраля 2020 года. Его открывает массовый семейный спортивный праздник «Спорт! Снег! Смех!».

«Мы сегодня здесь открываем «Зиму в Подмосковье». Я хочу сказать большое спасибо нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что он поддерживает Дмитров и поддержал нас в том, что Дмитров - самый спортивный, самый уютный, самый культурный город Московской области и здесь надо открывать «Зиму в Подмосковье», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На центральной площади города установили уличные инсталляции и арт-объекты в виде фигур, вырезанных изо льда, и саней Деда Мороза. Также все желающие смогут прокатиться на ледяной горке, длина ската которой составляет более 17 метров.

Вечером запланирована большая музыкальная программа. Хедлайнером мероприятия станет DJ Smash. Также на сцене выступят диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep.

Кроме того, гости мероприятия могут посетить мастер-классы по керлингу, гонки на радиоуправляемых елках, соревнования в беге на надувных лыжах, скандинавский забег и бои подушками на бревне.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.

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