РИАМО - 7 дек. Все трамваи в столице планируют перевести на тактовое движение, в таком режиме уже работают 50% маршрутов трамваев, сообщил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов.

«Тактовое движение оно, по сути, введено уже на 50% маршрутов трамваев. Мы эту работу продолжим, и задача наша, чтобы 100% маршрутной сети трамваев работали по такому расписанию», — сказал Антонов.

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, в следующем году 80-85% всех трамвайных маршрутов будут работать по тактовому графику. Минимальный интервал движения составит 5-8 минут в часы пик, 10-12 минут – в остальное время.

Ликсутов также рассказал о внедрении беспилотных технологий в организации движения трамваев.

«Беспилотными технологиями также занимаемся. У нас есть два проекта с двумя компаниями по данным решениям. <…> Не скажу, что это будет в следующем году, но мы этим серьезно занимаемся, уделяем достаточно большое количество времени», — пояснил Ликсутов.