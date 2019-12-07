РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Жители индивидуальных жилищных строений Подольска смогут поучаствовать в акции от регоператора и получить подарок за оплату вывоза мусора до 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора ООО «МСК-НТ».

«Региональный оператор ООО «МСК-НТ» сообщает, что в связи с продолжительными новогодними праздниками единый платежный документ (ЕПД) ООО «МОСОБЛЕИРЦ» будет формироваться и направляться жителям уже в декабре. Для этого ООО «МОСОБЛЕИРЦ» собирает сведения по оплате всех видов услуг до 25 декабря. Если жители Подольска оплатят услугу за вывоз мусора за декабрь до 25 декабря – то получат возможность участвовать в акции «С удачей и без долгов» и получить подарок от регоператора», - говорится в сообщении.

Акция будет проводиться для потребителей услуг индивидуальных жилищных строений как Подольска, так и Чехова, Серпухова, Пущина и Протвина.