РИАМО - 7 дек. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем в субботу задержали и отменили 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов. В Домодедове 10 рейсов задержаны, и семь отменены. В Шереметьеве задержали семь рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

В субботу в Московском регионе ожидаются небольшие осадки, скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.