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РИАМО
, Александр Манзюк
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РИАМО
, Александр Манзюк
Основные торжества проходят на Центральной площади Дмитрова, а с помощью телемоста к празднику присоединится центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Не замерзнуть гостям праздника помогают ведущие эфира радио Energy Алена Комолова и Богдан Кантемиров и известные музыканты, среди которых хедлайнер мероприятия – DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Кроме того, гостей праздника ждут несколько ярких музыкальных флешмобов.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Ключевое мероприятие - массовый спортивный семейный праздник «Спорт! Снег! Смех!».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Детей и взрослых ждут мастер-классы по керлингу, гонки на радиоуправляемых елках, скандинавский забег и массовый лыжный спуск.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На Центральной площади Дмитрова установлены несколько уличных инсталляций и арт-объектов, которые уже стали точкой притяжения для всех любителей селфи.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Среди инсталляций на празднике несколько ярких, светящихся объектов: вспыхивающее сердце, световая фигура, большой концертный шар, светомузыкальный инструмент.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Весь день для гостей праздника будут работать фотозоны.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Для гостей фестиваля установили ледяные скульптуры в спортивной тематике. Вечером скульптуры украсит подсветка, а сама экспозиция останется на площади и после окончания мероприятия.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Вход на мероприятие бесплатный, прокат оборудования и подъемники в горнолыжном клубе работают согласно прейскуранту.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Завершится праздник ярким и грандиозным пиротехническим шоу.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Проект «Зима в Подмосковье» продлится по 29 февраля 2020 года.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: музыкальный флешмоб на открытии проекта «Зима в Подмосковье»
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: гости торжественного открытия проекта «Зима в Подмосковье»
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: гости торжественного открытия проекта «Зима в Подмосковье»
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: гости торжественного открытия проекта «Зима в Подмосковье»
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