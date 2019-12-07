РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. С начала кампании по вакцинации 72 226 жителей Домодедова сделали прививку от гриппа, сообщается на официальной странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

Сделать прививку жители могут в поликлинике, к которой они прикреплены.

«С начала кампании по вакцинации такой возможностью воспользовались почти 3 миллиона жителей Подмосковья. В Домодедове уже привились 72 226 человек», - говорится в сообщении.

Вакцинация против гриппа в Московской области продлится до 30 декабря.