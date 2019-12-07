РИАМО - 7 дек. Среди пассажиров провели опрос об изменении качества поездок на МЦД, по сравнению с началом работы диаметров, 85% опрошенных отметили, что качество поездок улучшилось, опросы проводятся ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В результате опроса пассажиров Московских центральных диаметров около 85% участников отметили улучшение качества поездки по сравнению с первой поездкой на диаметрах. Опрос проводился при помощи интервью на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, по телефону и посредством SMS», — говорится в сообщении.

В опросе участвовали 10 тысяч человек. С момента запуска проекта пассажиров опрашивают ежедневно.

«Изначально самыми частыми замечаниями были: увеличить количество мест и контролировать расписание. Первый вопрос совместно с РЖД мы уже решили – количество мест в сутки увеличилось более чем на 1 миллион», — подчеркивается в сообщении.

Качество повысилось благодаря увеличению составности поездов, также улучшилось соблюдение графика движения.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. На двух диаметрах расположены 57 станций.

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