РИАМО - 7 дек. В 2020 году в столице планируют реконструировать 50 километров трамвайной инфраструктуры, все трамвайные пути в городе намерены привести в порядок к концу 2023 года, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что при реконструкции необходимо обеспечивать самое высокое качество укладки трамвайных путей, особенно это важно для жителей близлежащих домов. У современного трамвая поворотная тележка позволила почти на 30% снизить шум. Кроме того, укладывают специальные виброгасящие маты, которые позволяют еще на 10-15% снизить шум и вибрацию.

«В этом году более 32 километров трамвайных линий мы реконструировали. На следующий год ставим себе амбициозную задачу реконструировать еще 50 километров трамвайной инфраструктуры и к концу 2023 года полностью привести в идеальное состояние все трамвайные пути Москвы, которые до 2010 года практически никогда не реконструировались, ими никто не занимался. Более того, часть трамвайной инфраструктуры до 2010 года просто снималась с улиц города», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что при реконструкции путей используются специальные шпалы, у которых полностью пластиковая основа из переработанного материала. Одна шпала весит 75 килограммов, это почти 1,2 тысячи пластиковых бутылок. Такая шпала может использоваться более 50 лет, не требует смолы. Благодаря такому решению максимально эффективно используются продукты переработки.

По словам Ликсутова, обособление трамвайной инфраструктуры показало, что почти в 10 раз снижается количество ДТП, примерно в 10 раз увеличивается на некоторых участках скорость трамваев. Растет и провозная способность, и соответственно больше пассажиров предпочитают пользоваться трамваями.

Он также добавил, что в 2020 году будут продолжать менять остановочные модули на современные и удобные. Для каждого из участков, где в следующем году будут менять трамвайную инфраструктуру, организуют компенсационные автобусные маршруты.