РИАМО - 7 дек. До 2023 года все столичные трамваи планируют заменить на современные вагоны, уже сейчас обновили более 50% трамваев, сообщил заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В Москве происходит большая реконструкция трамвайных путей. Если говорить про трамваи, то это после метро и пригородного железнодорожного транспорта №3 по провозной способности пассажиров. Примерно от 15 до 20 тысяч пассажиров могут провозить трамвайные линии. Так как в Москве почти 80% трамвайных линий отделено от проезжей части, то высокую провозную способность мы обеспечиваем практически на всех маршрутах», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что каждый день трамваями в Москве пользуются 650-670 тысяч человек. Количество поездок на трамваях стабильно растет, так как задались задачей поменять весь трамвайный парк.

«На сегодняшний день уже более 50% трамваев поменяли, трамваи в основном российского производства, модель «Витязь-Москва». До 2023 года мы планируем полностью поменять все трамвайные вагоны. Москвичи будут ездить только на трамваях самого новейшего поколения, сопоставимых с самыми лучшими образцами, которые только есть в мире», — подчеркнул Ликсутов.

Он отметил, что это низкопольные трамваи, которые соответствуют всем критериями самого современного качества поездок, подходят для маломобильных граждан, пассажиров с колясками.