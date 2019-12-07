РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Мастерская Деда Мороза начала свою работу в парке «Наташинские пруды» в субботу, сообщила «РИАМО в Люберцах» культорганизатор парков Люберец Анна Кривоноженкова.

«Сегодня у нас была замечательная интерактивная сказка с котом Базилио и лисой Алисой, мы с детками потанцевали и поиграли. Мастерская Деда Мороза начала работать и теперь все выходные здесь будут проходить мастер-классы», - сказала Анна.

По ее словам, сегодня состоялся мастер-класс по декупажу и мастер-класс «Нарисуй новогоднюю открытку».

В конце мероприятия всех деток и взрослых угостили чаем.