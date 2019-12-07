РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Подольский спортсмен Вадим Сурков стал абсолютным чемпионом мира на чемпионате по пауэрлифтингу в Москве, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве с 4 по 8 декабря проходит V чемпионат мира по пауэрлифтингу «WRPF/WEPF/WAF/WSF 2019». Это грандиозный спортивный фестиваль, в котором принимают участие более 4 тысяч атлетов из 36 стран мира. Подольск достойно представили воспитанники секции пауэрлифтинга молодежного центра «Ровесник» под руководством Дмитрия Агапова - Вадим Сурков, Дмитрий Кузнецов, Роман Голиков, Мария Агапова.

«Для Кузнецова и Агаповой это был первый старт международного уровня. Кузнецов в упорной борьбе завоевал две медали – золото в становой тяге и серебро в жиме лежа, выполнив в этих номинациях нормативы кандидата в мастера спорта России. Агапова завоевала золото в жиме лежа в своей возрастной и весовой категории. Чемпион Европы 2019 года Голиков в этот раз завоевал серебро. Чемпион мира 2018 и абсолютный чемпион Европы – 2019 Сурков снова оказался на высоте, завоевав большую золотую медаль абсолютного чемпиона мира», - говорится в сообщении.