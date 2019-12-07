РИАМО - 7 дек. ДТП возле станции Московского центрального кольца «Окружная» не повлияло на график ее работы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

Авария произошла в субботу утром в районе дома №31 по Локомотивному проезду, у станции МЦК «Окружная». Трое пешеходов погибли, пассажира Mazda госпитализировали. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы.

«Авария на работу станции и всего кольца не повлияла. Все движение осуществляется в графике», - сказал собеседник агентства.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что водитель Mazda был пьян.

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