РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Жители Подольска 10 декабря смогут узнать о жилищно-коммунальных услугах и тарифах на обучающем семинаре «PRO-ЖКХ», сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель отделения Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области в Подольске Ольга Дорофеева.

С целью повышения уровня грамотности населения Московской области в сфере ЖКХ, а также обеспечения населения информацией по вопросам управления многоквартирными домами, правах и обязанностях участников жилищных отношений - Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области проводит бесплатные обучающие семинары для всех желающих в Подольске.

«Очередной семинар «PRO-ЖКХ» состоится 10 декабря в 16:00 (начало регистрации в 15:30) в зале общественной палаты Подольска (вход со стороны концертного зала администрации, по адресу: улица Кирова, дом 4). Основными темами семинара станут: правовые основы организации деятельности жилищно-коммунального комплекса РФ; роль и задачи Советов МКД; планирование и организация деятельности по управлению МКД; жилищно-коммунальные услуги; тарифы и ценообразование в ЖКХ и многое другое», - сказала Дорофеева.

Она отметила, что лектором семинара будет руководитель отделения Ассоциации ПСМКД в городском округе Балашиха Петр Попов. Вход на семинар бесплатный, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.