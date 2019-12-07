РИАМО - 7 дек. На Серпуховско-Тимирязевской ветке метро Москвы восстановлено движение поездов после того, как его приостанавливали на участке от станции «Чеховская» до станции «Отрадное», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено. Инфраструктура работает штатно. Потребуется некоторое время для вхождения в график», — говорится в сообщении.

На линии временно не было движения от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». Проводилась проверка путевой инфраструктуры.