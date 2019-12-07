РИАМО - 7 дек. С момента запуска мультимедийного комплекса «Полет» в московском парке «Зарядье» фильмы «Полет над Москвой» и «Полет над Россией» посмотрели свыше 600 тысяч человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы парка.

«Всего за период со дня первого сеанса полетали 603,4 тысячи человек, в том числе 460,7 тысячи человек над Москвой и 142,7 тысячи человек над Россией», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мультимедийный комплекс «Полет» был открыт для посетителей 19 сентября 2017 года фильмом «Полет над Москвой», а 4 ноября 2018 года был запущен фильм «Полет над Россией».

Парк «Зарядье» построили на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Его открытие приурочили ко Дню города Москвы в 2017 году. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров.

Павильон «Медиацентр» начал работу 9 сентября 2017 года — в день открытия «Зарядья». Помимо медиакомплекса «Полет», в павильоне можно посетить «Машину времени» и увидеть историю Москвы с древних времен и до наших дней.