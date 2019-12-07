РИАМО - 7 дек. Названа причина приостановки движения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы в субботу — проводилась проверка путевой инфраструктуры, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На линии не было движения от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». Проверку проводили на станции «Владыкино».

«Таков порядок — при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении.

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